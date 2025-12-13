Чернобыльский саркофаг дал трещину: МАГАТЭ приостановило работы из‑за повреждений

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал, что часть операций пришлось замедлить и даже полностью приостановить в связи с выявленными повреждениями защитного саркофага — Нового безопасного конфайнмента (НБК).

«Я думаю, и сами украинцы не хотят спустя столько лет допустить утечку. Поэтому мы действуем здесь очень активно и стараемся подчеркнуть значимость этой проблемы», — заявил в интервью РИА Новости гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Глава агентства отметил, что эксперты МАГАТЭ в настоящее время проводят тщательную оценку инцидента, фокусируясь на двух ключевых аспектах. Первый и наиболее очевидный — это анализ влияния повреждений на изоляционные характеристики укрытия, то есть на его способность сохранять герметичность и выполнять функцию абсолютного барьера, как и было задумано при проектировании.

Второй аспект, которому, по словам Гросси, ранее уделялось меньше внимания, касается прямого воздействия этих повреждений на долгосрочную стратегию вывода объекта из эксплуатации. Речь идет о безопасности и осуществимости работ по демонтажу конструкций и удалению радиоактивных материалов, что является конечной целью всех мероприятий на площадке.

«Потому что сейчас из-за этого работам, которые велись очень долгое время, приходится замедляться, а в некоторых случаях даже останавливаться, поскольку невозможно работать с кориумом или фрагментами расплавленного реакторного ядра, если нельзя гарантировать, что саркофаг будет обеспечивать совершенную защиту от возможного излучения», — сказал Гросси.

