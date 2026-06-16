Черный террикон, кирка и колосья: историк расшифровал послание на гербе Кузбасса

Доцент кафедры истории России и основ российской государственности, куратор проекта «Без срока давности» в КемГУ, лектор Российского общества «Знание» Александр Пьянов рассказал о символах, изображенных на гербе Кузбасса, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Уголь, металл и хлеб — каждый символ рассказывает о жизни людей, проживающих на территории региона.

По мнению ученого, самым узнаваемым и доминирующим знаком выступает черный террикон. Эта конусообразная насыпь, неизменно ассоциирующаяся с угольной промышленностью, символизирует Кузнецкий угольный бассейн. На протяжении десятилетий он остается сердцем региональной экономики и основой энергетической безопасности страны.

Второй важнейший акцент, по мнению эксперта, — золотые кирка и молот. Их присутствие на гербе говорит о двух столпах индустриального могущества региона: горном деле и тяжелом машиностроении. Сочетание этих орудий ставит труд человека во главу угла всей региональной философии.

Изображение золотых колосьев пшеницы, по мнению специалиста, призвано напомнить, что Кузбасс — это не только заводы и шахты, но и плодородный, освоенный сельскохозяйственный край, способный обеспечивать себя собственным хлебом.

«История создания современной символики прошла два ключевых этапа. Первый связан с началом нового тысячелетия: в 2000 году были приняты первые варианты герба и флага, а их описание было закреплено законом области в 2002 году. Второй этап ознаменовался обновлением в 2020 году, когда после официального закрепления наименования "Кемеровская область — Кузбасс" символы были приведены к строгому геральдическому канону», — сказал ученый.

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