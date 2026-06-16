Владельцам электросамокатов объяснили неожиданный запрет в поездах: самокаты без розеток

В РЖД разъяснили, почему пассажирам запрещено подключать электросамокаты к розеткам в пригородных поездах. Ограничение связано с требованиями безопасности и особенностями работы бортовой электросети, пишет Новосвят со ссылкой на «Клопс».

Зарядка самоката в поезде привела к спору

В Калининградской области пассажиру электрички, следовавшей по маршруту Чкаловск — Светлогорск, запретили заряжать электросамокат от розетки в вагоне. Требование передали через контролера по указанию поездной бригады.

В РЖД назвали причины ограничения

В компании пояснили, что запрет распространяется не только на электросамокаты, но и на гироскутеры и моноколеса. Основной причиной называют риск возгорания литиевых аккумуляторов, а также возможную дополнительную нагрузку на электрическую сеть поезда.

По информации перевозчика, установленные в вагонах розетки предназначены для зарядки устройств с относительно низким энергопотреблением — смартфонов, планшетов и ноутбуков.

Безопасность поставили выше удобства

Представители РЖД отметили, что сотрудники не могут оценивать состояние аккумуляторов, которые пассажиры привозят с собой. Поэтому было принято решение ограничить использование розеток для зарядки средств индивидуальной мобильности.

В компании также сослались на рекомендации специалистов по безопасному обращению с устройствами, оснащенными литиевыми батареями.

Провоз самокатов остается разрешенным

При этом перевозить электросамокаты в пригородных поездах по-прежнему можно. Устройства должны находиться в сложенном виде и размещаться таким образом, чтобы не мешать другим пассажирам.

Контроль за соблюдением этих требований возложен на сотрудников поездных бригад.