Клей за свой счет, а зарплата — 364 руб.: подростки стали жертвами обмана при летней подработке

В соцсетях появилась история кемеровских девочек-подростков, которые заявили об обмане со стороны работодателя при трудоустройстве на период летних каникул. Отец одной из школьниц рассказал, что оставить на платформе по поиску работы негативный отзыв, где была найдена вакансия, технически невозможно. Горожанин призвал к бдительности других родителей и детей, сообщил VSE42.RU .

По информации автора поста, местная рекламно-промоутерская компания набирает подростков для распространения листовок через сайт объявлений. По словам мужчины, его юная дочь вместе с подругой целый день разносили листовки и визитки, расклеивали объявления на досках объявлений. Выяснилось, что клей им необходимо было приобретать за собственные средства. Работницам обещали за день 2 тыс. руб., но по факту им неохотно заплатили 364 руб.

Автор поста написал, что сайт не позволил написать гневный отрицательный отзыв. В сообщении указано, что сделка между сотрудниками и работодателем не состоялась. При этом под объявлением, по наблюдениям отца подростка, есть максимально положительные оценки от неизвестных лиц.

Автор поста призвал земляков осторожнее подходить к вопросу поиска летней работы для подростков.

«Числятся только некие положительные отзывы неизвестных пользователей, и это позволяет и дальше им обманывать детей», – сокрушается кемеровчанин.

Ранее эксперт Васильев высказал мнение, что колледж не должен быть способом уйти от ЕГЭ.