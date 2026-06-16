Лето с пользой: 4,5 тысячи российских подростков уже нашли работу

В Кузбассе для подростков создали более 6 тыс. вакансий на лето. Об этом в своих соцсетях проинформировал глава региона Илья Середюк, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации главы региона, 4,5 тыс. ребят уже трудоустроены. По сравнению с прошлым летом их число выросло на 19%.

«Школьники работают в учреждениях образования, культуры, спорта, общественного питания и других сферах, приобретают там важный жизненный опыт и трудовые компетенции», — говорится в сообщении.

По словам губернатора, несовершеннолетние жители региона трудятся в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, а также в заведениях общественного питания. Там молодые люди получают первый опыт работы и осваивают новые навыки.

Как подчеркнул Середюк, областные власти продолжат создавать условия для временного трудоустройства молодежи. Это необходимо для того, чтобы у каждого подростка была возможность познакомиться с разными специальностями, понять свои интересы и получить собственный заработок.

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