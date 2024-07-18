Четерехмесячного участника ДТП в Башкирии на самолете доставили в Уфу

Пострадавшего в ДТП четырехмесячного ребенка вертолетом отправили в больницу Уфы. Об этом Mkset сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

ДТП произошло в ночь на 17 июля. Предположительно, виновником аварии стал несовершеннолетний водитель мотоцикла, которые наехал на троих пешеходов. 16-летний подросток был госпитализирован. В прокуратуре устанавливают все причины происшедшего, контролируют ход расследования.

Пострадавшими пешеходами стали 17-летняя девушка, 4-месячный ребенок и еще один пассажир, возраст которого не указан. Девушку экстренно доставили в больницу, но она не выжила. По состоянию на 18 июля ребенок находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Малыша доставили в РДКБ посредством санавиации. Ребенок в круглосуточном режиме находится под присмотром квалифицированных медиков. Информации о состоянии водителя мотоцикла «Motoland XR 250» на данный момент нет.

Ранее мы сообщали, что водители фуры пострадали в ДТП на трассе в Подмосковье: одному понадобилась медицинская помощь.