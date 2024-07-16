Водитель фуры пострадал в ДТП на трассе в Подмосковье

На трассе А-107 в Подмосковье произошло ДТП с участием седельного тягача и фуры, сообщила пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Авария случилась накануне. В результате водитель большегруза оказался зажат в кабине. На место оперативно прибыли работники 214-й пожарно-спасательной части, они деблокировали мужчину с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента.

Пострадавшего с травмами различной степени тяжести передали специалистам центра медицины катастроф. Второму водителю помощь врачей не потребовалась.

Ранее на Волочановском шоссе загорелся фургон-рефрижератор.