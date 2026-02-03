В социальных сетях и пабликах, посвященных жизни Московской области, бурно обсуждают видео, снятое автомобильным регистратором. На записи запечатлено, как собака, проявив необычную для зверей дисциплинированность, пересекает многополосную трассу строго на разрешающий сигнал светофора, сообщил REGIONS.

«Посмотрите на этого умницу! Собака терпеливо ждет, пока машина остановится, и только потом спокойно переходит дорогу по пешеходному переходу. Совпадение? Не думаем», — написали авторы поста.

Как пояснил зоолог Алексей Володихин, такое осмысленное поведение представителей фауны вблизи автодорог Подмосковья — не случайность и не чудо. По его мнению, это прямое следствие и результат того порядка, который в определенных ситуациях соблюдают водители и пешеходы. Выработанный людьми режим движения и реагирование на сигналы светофора животные начинают воспринимать как часть окружающей среды и подстраиваться под него.

Эксперт также отметил, что привить подобную дисциплину и осознанность некоторым людям зачастую оказывается гораздо более сложной задачей, чем стихийное обучение животных через наблюдаемое поведение человека.

«Известно, что собаки очень восприимчивы к невербальным знакам и внимательны к поведению людей. Таким образом попавшая на видео ситуация является результатом непроизвольной дрессуры, когда животное запомнило определенный порядок действий, выполняемый человеком», — пояснил специалист.

Ранее сообщалось, что юных жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в творческих конкурсах на тему соблюдения ПДД.