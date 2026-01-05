Четыре дня и миллиард рублей: как фильм «Буратино» стал лидером новогоднего проката

Кинокартина-фэнтези «Буратино» (6+) за первые четыре дня демонстрации в российских кинотеатрах преодолела кассовый рубеж в 1 млрд руб. Такую информацию подтверждают данные, опубликованные в Единой федеральной автоматизированной информационной системе (ЕАИС) Фонда кино, сообщил URA.RU.

Кинокартина режиссера Игоря Волошина вышла на экраны страны в первый день нового, 2026 года. Статистические данные показывают впечатляющий интерес аудитории: число зрителей, увидевших фильм, уже превысил отметку в 1,8 млн человек.

Успех проекта был предопределен еще до старта: только на этапе предварительной реализации билетов лента собрала порядка 184 млн руб. Свой первый день в прокате фильм завершил с результатом, превышающим 226 млн руб. выручки в кинотеатрах по всей России.

«Общие сборы — 1 000 796 617 рублей», — говорится в сообщении на сайте ЕАИС.

Авторы проекта подчеркивают, что их работа не является ремейком известного советского фильма 1975 года. Это самостоятельная экранизация, в основу которой легли два литературных первоисточника: классическая сказка Карло Коллоди «Пиноккио» и повесть Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Повествование адаптировано для восприятия сегодняшней, в том числе детской, аудитории.

