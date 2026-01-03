«Вас ждет тараканий стендап»: журналист поделилась впечатлениями о новой киносказке «Буратино»

Новая экранизация «Буратино» существенно отличается как от советской кинокартины, которая стала частью детства многих зрителей, так и от оригинальной сказки Алексея Толстого. Таким мнением поделилась корреспондент 63.ру, которая лично посетил а премьеру.

Фильм сохранит музыкальные композиции, знакомые многим с детства. Над их современными аранжировками работал Алексей Рыбников — автор музыки к оригинальной классической ленте. Однако сами песни подверглись художественной переработке, а их общее количество в картине сокращено. Безусловным визуальным достоинством новой версии «Буратино» можно назвать сценографию и работу художников по костюмам, считает журналист.

«Тогда почему фильм собирает не очень-то положительные отзывы критиков и рецензентов? Опять старые грабли — сценарий. Хотели вместить в него столько, что он "треснул". И из дыр буквально высыпались истории кукол, история Дуремара, история Алисы и Базилио», — считает корреспондент.

Действие картины перенесено в Италию периода XIX-XX веков. Это позволило создателям вплести в повествование множество аллюзий на оригинальную сказку Карло Коллоди «Пиноккио», что, несомненно, оценят знакомые с ней зрители.

«В общем и целом, "Буратино" производит приятное впечатление. Он вряд ли станет культовым, но безусловно стоит похода в кинотеатр. И не торопитесь уходить из зала на титрах. Там вас ждет тараканий стендап», — отметила автор статьи Надежда Губарь.

Ранее сообщалось, что сборы «Буратино» превысили 226 млн руб. в первый день проката.