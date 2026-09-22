Певец Рик Солло пропал без вести после полета на вертолете

Metropoles: бразильского певца Рика Солло объявили пропавшим без вести

Культура и спорт

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Вероника Пасиковская/Сгенерировано нейросетью]

60-летнего бразильского певца Рика Солло объявили пропавшим без вести, сообщило Metropoles. По информации издания, вертолет, на борту которого находился артист вместе со своей командой, перестал выходить на связь.

Воздушное судно вылетело 21 сентября в направлении Сан-Жоакина, но после сильной грозы связь с ним оборвалась. Нет подтверждений крушения — власти допускают, что могла произойти аварийная посадка.

Сейчас в районе муниципалитета Урубиси, среди джунглей и гор, идут активные поисково-спасательные работы. К операции подключили Военно-воздушные силы (ВВС) Бразилии, полицейские и пожарные подразделения.

Солло — вокалист кантри-дуэта Rick & Renner. Его напарник Реннер обратился к поклонникам в соцсетях и попросил молиться за артиста. Он надеется, что спасатели скоро сообщат хорошие новости.

Ранее сообщалось, что турист из Израиля пропал после похода в районе Мутновского вулкана на Камчатке.

Актуально

Читайте также

«Это же круто!»: Волочкова рассказала о превращении фраз в мемы

«Это же круто!»: Волочкова рассказала о превращении фраз в мемы

«Слезы счастья льются без остановки»: мама Гарика Харламова встретила внучку в роддоме

«Слезы счастья льются без остановки»: мама Гарика Харламова встретила внучку в роддоме

Теории заговора о звездах: продюсер раскрыл, это пиар или мистика

Теории заговора о звездах: продюсер раскрыл, это пиар или мистика

Мама Натальи Водяновой рассказала о встрече с дочерью после рождения шестого ребенка

Мама Натальи Водяновой рассказала о встрече с дочерью после рождения шестого ребенка

«Сильно люблю!»: дочь Успенской показала трогательное фото с женихом

«Сильно люблю!»: дочь Успенской показала трогательное фото с женихом

«Мужчина обязан содержать ребенка»: Катя Лель высказалась о скандале с алиментами на дочь Козловского

«Мужчина обязан содержать ребенка»: Катя Лель высказалась о скандале с алиментами на дочь Козловского

Кузя из «Универа» ответил на обвинения в неуплате алиментов

Кузя из «Универа» ответил на обвинения в неуплате алиментов

«Скорее всего, вернусь в Россию»: Овечкин объяснился за участие в предвыборном ролике

«Скорее всего, вернусь в Россию»: Овечкин объяснился за участие в предвыборном ролике

Борец Торнике Квитатиани женился на студентке МГИМО Диане Кардаве

Борец Торнике Квитатиани женился на студентке МГИМО Диане Кардаве

Настю Каменских внесли в базу «Миротворец»

Настю Каменских внесли в базу «Миротворец»

Сыгравший Арменку в «Реальных пацанах» актер Бежанян попал в ДТП

Сыгравший Арменку в «Реальных пацанах» актер Бежанян попал в ДТП

Появилось новое фото Пугачевой с Кипра

Появилось новое фото Пугачевой с Кипра

Добавьте mosregtoday.ru в избранное