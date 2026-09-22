Певец Рик Солло пропал без вести после полета на вертолете

60-летнего бразильского певца Рика Солло объявили пропавшим без вести, сообщило Metropoles. По информации издания, вертолет, на борту которого находился артист вместе со своей командой, перестал выходить на связь.

Воздушное судно вылетело 21 сентября в направлении Сан-Жоакина, но после сильной грозы связь с ним оборвалась. Нет подтверждений крушения — власти допускают, что могла произойти аварийная посадка.

Сейчас в районе муниципалитета Урубиси, среди джунглей и гор, идут активные поисково-спасательные работы. К операции подключили Военно-воздушные силы (ВВС) Бразилии, полицейские и пожарные подразделения.

Солло — вокалист кантри-дуэта Rick & Renner. Его напарник Реннер обратился к поклонникам в соцсетях и попросил молиться за артиста. Он надеется, что спасатели скоро сообщат хорошие новости.

Ранее сообщалось, что турист из Израиля пропал после похода в районе Мутновского вулкана на Камчатке.