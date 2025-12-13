Четыре дрона сбиты, но цена высока: появились подробности ночного перехвата БПЛА в Воронежской области

Ночное дежурство сил противовоздушной обороны в Воронежской области завершилось операцией по перехвату воздушных целей, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александра Гусев.

Как следует из предварительных сообщений, расчетам ПВО удалось идентифицировать и ликвидировать четыре БПЛА, летевших в сторону объектов на территории одного из районов и городского округа. Несмотря на успешное выполнение основной задачи по защите воздушного пространства, инцидент не обошелся без материальных последствий.

Падение фрагментов уничтоженных дронов пришлось на площадку крупного промышленного предприятия, где был нанесен ущерб инфраструктуре. В частности, получил повреждения башенный кран — критически важный элемент для строительных и погрузочных работ.

В результате инцидента также была нарушена работа одного из производственных цехов. Причиной остановки стало повреждение вспомогательного технологического оборудования. Администрация предприятия мобилизовала технические службы для проведения срочного ремонта с целью минимизации простоя и возобновления полного цикла работы в кратчайшие сроки.

Ранее стало известно о двух погибших в Саратове в результате атаки БПЛА.