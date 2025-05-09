Четыре поколения династии из Химок посвятили свою жизнь службе родной стране. Об истории патриотической семьи рассказали в администрации городского округа.

В администрации рассказали, что глава семейства Фризен узнал о войне в четырехлетнем возрасте. Мужчина поделился воспоминаниями, как разрывались снаряды. Семье приходилось часто прятаться в бомбоубежищах. В саду лежали раненые люди. После окончания войны он решил посвятить свою жизнь защите Родины.

Владимир Гергадович служил на протяжении 25 лет. В Подмосковье он также оказался по долгу службы, где встретил любимую женщину. В семье родились сыновья. Мужчина рассказал, что гордится своими детьми. Молодые люди продолжили семейную традицию — пошли служить в армию. Игорь Фризен, несмотря на юный возраст, осознанно заключил контракт с Минобороны РФ и отправился выполнять боевые задачи в зоне СВО.

Дмитрий Фризен также принимал участие в боевых конфликтах, в которых отстаивал интересы России. Мужчина на протяжении 13 лет работал в органах МВД. В зоне СВО находился более года, где получил ранение. Он признался, что во время заданий всегда полноценно отдавался их выполнению.

Ранее сообщалось, что курсанты из Химок прошли по Красной площади в составе парада Победы.