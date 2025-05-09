Курсанты из Химок прошли по Красной площади в составе парада Победы

Курсанты и офицеры Академии гражданской защиты МЧС России из Химок приняли участие в параде Победы на Красной площади. Об этом рассказали в муниципальной администрации.

Чтобы принять участие в параде на главной площади страны, ребята прошли серьезный отбор и тренировались на протяжении месяцев пять дней в неделю.

«Их задача — идеальная выправка, слаженность движений и точность исполнения, ведь за каждым шагом наблюдает вся страна», — отметили в администрации.

В преддверии парада в академии прошли торжественные мероприятия. Глава Химок Елена Землякова поздравила курсантов и возложила цветы к мемориалу «Связь времен».

Ранее сообщалось, что в Химках прошла акция «Поющие дворы».