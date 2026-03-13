«Чьи алабаи?»: в соцсетях обсуждают трагедию с собакой в Кузбассе

В соцсетях появилось видео трагической прогулки жителя Кузбасса с питомцем. По словам супруги мужчины, алабаи вырвали собаку из рук и загрызли, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По словам местной жительницы Кировского района областного центра, домашнего питомца вывели на прогулку на поводке. Две большие собаки появились неожиданно. Мужчина успел среагировать и поднял собаку на поводке вверх, чтобы взять на руки. Алабай подпрыгнул и вырвал питомца из рук. Мужчина пытался отогнать псов: на несколько минут они отбежали, но продолжали окружать домашнего питомца.

По словам автора поста, предположительно, эти же алабаи раньше набросились на местную жительницу. Женщина не знает, кому принадлежат огромные собаки. В Сети начались обсуждения, кто их хозяин. Они уверены, что собственники должны нести ответственность за действия своих животных. Пользователи сопереживают местным жителям, которые столкнулись с нападением.

«Чьи алабаи? Такая порода явно родились не на улице. Как там оказались? Бедная собачка…» — комментирует пост Алина.

Ранее эксперт Паскаль рассказал, что почти все бездомные животные в России раньше были домашними.