Чиновник, прицеп и счета: какие доходы и имущество скрывал экс-служащий из Кузбасса

Бывший чиновник в Кузбассе намеревался скрыть имущество и доходы, которые, предположительно, приобрел путем коррупции, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

В ведомстве проинформировали, что в рамках дела о коррупции проводили проверку. Чиновник давал показания, но не раскрывал достоверную информацию о доходах. Он решил уволиться по собственному желанию. Сотрудники прокуратуры продолжили разбирательство.

В ведомстве выяснили, что бывший чиновник также скрывал доходы своей жены. Сотрудники установили, что он является собственником автомобильного прицепа и банковских счетов. Прокуратура обратилась в суд.

«Требования прокурора судом удовлетворены, изменены основание и формулировка увольнения с "уволен по собственному желанию" на "уволен в связи с утратой доверия"», — указано в сообщении прокуратуры Кузбасса.

По данным ведомства, на рассмотрение районной прокуратуры передан вопрос о включении сведений о предыдущем работнике в государственный перечень лиц, отстраненных от должности вследствие потери доверия. Верные данные бывший чиновник не вносил в декларации о доходах.

