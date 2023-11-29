Чиновникам предложили курировать семьи погибших на СВО солдат

Чиновникам в России было предложено курировать семьи погибших в результате участия в СВО солдат. Соответствующую инициативу предложила депутат Госдумы Светлана Бессараб в интервью для издания «Лента.ру» .

Бессараб выразила мнение, что каждый депутат, должностное лицо и служащий в стране должны взять под курирование как минимум одну семью, за которой они бы наблюдали и оказывали им поддержку в повседневных задачах и проблемах.

Она также заявила, что им нужно взаимодействовать с фондом «Защитники Отечества», созданным российским президентом Владимиром Путиным. Депутат напомнила, что при его основании, глава государства заявил, что главной задачей фонда является персональная помощь семьям, оставшимся без члена семьи в результате участия в СВО.

Бессараб напомнила, что государство и в данный момент предпринимает меры по поддержке таких семей: выплачиваются пособия, пенсии, выдаются льготы на поступления вузы, детские сады и школы.