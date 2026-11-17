В Государственную думу поступил законопроект, предусматривающий корректировку порядка повышения пенсионных выплат. Инициаторы документа предлагают проводить индексацию страховых пенсий с коэффициентом, вдвое превышающим официальный индекс роста потребительских цен, а не применяя однократный коэффициент, как это предусмотрено действующими нормами.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что граждане пенсионного возраста часто указывают на недостаточный размер выплат, который не покрывает их текущие потребности. По мнению авторов инициативы, предложенный механизм позволит обеспечить рост страховой пенсии темпами, опережающими инфляцию, что в перспективе должно способствовать повышению уровня жизни получателей.

При этом объем дополнительных бюджетных расходов, необходимых для реализации законопроекта в случае его принятия, в сопроводительных материалах не раскрывается.

Ранее сообщалось о том, что в 2027 году не будет новых получателей страховой пенсии по старости.