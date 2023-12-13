Чиновники Оренбуржья намерены купить 433 километров туалетной бумаги за бюджетные деньги

В феврале 2023 года чиновники Оренбургской области собирались приобрести шесть тысяч рулонов туалетной бумаги, которой им должно было хватить до конца текущего года. Из бюджета выделили 78 000 рублей, но удалось заключить даже более выгодный контракт, сообщает 56orb.ru . Редакция отмечает, что на следующий год мэрия планирует закупить намного больше бумаги, выделив 175 685 рублей из регионального бюджета.

Корреспонденты 56orb.ru проанализировали данные, опубликованные на сайте госзакупок. Чиновникам региона требуется 11 150 рулонов бумажных изделий. Журналисты посчитали, что всего власть закупит 433 километров туалетной бумаги. Если разложить ее на дороге, то можно было бы растянуть бумагу от Оренбурга до Самары, причем еще немного изделия осталось бы.

«Тут легко подсчитать: каждый день администрация изводит 433/365=1,18 км бумаги. Солидно.», - отмечает редакция 56orb.ru

К туалетной бумаге выдвинуто ряд требований. Она должна быть первого и второго класса, а также премиум качества. Принципиально, чтобы некоторые рулоны были с втулкой, а другие - без. Одни единицы товара должны быть биоразлагаемыми, а другие - нет.

«Любопытно, а многослойная предназначена для всех госслужащих или только для вип-персон?», - отмечает редакция 56orb.ru

На данный момент на портале государственных закупок сообщено, что поставщик определен и тендер завершен.