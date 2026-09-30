Мэр Амстердама обратилась к Канье Уэсту с неожиданной просьбой после концертов

Мэр Амстердама Фемке Халсема направила американскому рэперу Канье Уэсту, известному как Ye, письмо с просьбой покинуть город после завершения его концертов в Нидерландах. Об этом 29 сентября сообщил телеканал AT5, получивший доступ к документу.

Мэр не смогла запретить Уэсту находиться в городе

Халсема пояснила, что у городских властей не было юридических оснований запретить артисту оставаться в Амстердаме. При этом мэр решила официально выразить позицию муниципалитета.

Во время пребывания Уэста в столице она также призывала рэпера уважительно относиться к жителям города, особенно к еврейской общине.

В Нидерландах обсуждали запрет на въезд

В июне Канье Уэст приезжал в Нидерланды для двух выступлений в Арнеме и останавливался в Амстердаме. Его концерты сопровождались общественной дискуссией из-за ранее сделанных артистом антисемитских и пронацистских высказываний.

Парламентское большинство поддержало идею не допускать Уэста в страну, однако правительство не нашло для этого достаточных правовых оснований.

Центральный еврейский совет Нидерландов также пытался добиться запрета на въезд через суд. Судья не поддержал требование, решив, что присутствие рэпера не представляет угрозы общественному порядку.

Мэр Арнема Ахмед Маркуш в итоге не стал отменять концерты. Выступления состоялись в начале июня и собрали десятки тысяч зрителей.