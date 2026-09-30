Заявления НАТО о возможной блокаде Калининграда направлены на разрушение послевоенного порядка. Об этом сообщает Lenta.ru.

По мнению специалиста, Калининградская область вошла в состав СССР по итогам войны, и это стало частью послевоенного мироустройства. Любые угрозы в адрес региона подрывают всю систему, которая держится на этих договоренностях.

Доктороу уверен: в НАТО сознательно пытаются пересмотреть итоги в ущерб России. А для Москвы послевоенное урегулирование — тема неприкосновенная. Любые посягательства на него воспринимаются как прямая угроза.

Ранее стало известно, что НАТО ответила на письмо России о ядерном оружии.