НАТО хочет перекроить итоги войны: эксперт о блокаде Калининграда

Доктороу: заявления НАТО о Калининграде разрушают послевоенный порядок

Политика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]

Заявления НАТО о возможной блокаде Калининграда направлены на разрушение послевоенного порядка. Об этом сообщает Lenta.ru.

По мнению специалиста, Калининградская область вошла в состав СССР по итогам войны, и это стало частью послевоенного мироустройства. Любые угрозы в адрес региона подрывают всю систему, которая держится на этих договоренностях.

Доктороу уверен: в НАТО сознательно пытаются пересмотреть итоги в ущерб России. А для Москвы послевоенное урегулирование — тема неприкосновенная. Любые посягательства на него воспринимаются как прямая угроза.

Ранее стало известно, что НАТО ответила на письмо России о ядерном оружии.

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