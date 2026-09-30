Украина на мели: правительство объявило режим максимальной экономии

Украинское правительство перешло на режим жесткой экономии — все первоочередные расходы отложены. Об этом сообщает Lenta.ru.

По его словам, собственных средств катастрофически не хватает. И даже режим экономии не решает проблему. Корецкий прямо говорит: без денег от международных партнеров стране не выжить. От выполнения обязательств перед Западом напрямую зависит финансирование. Любая задержка, подчеркнул премьер, обходится слишком дорого — на кону способность Киева продолжать противостояние.

Ранее Продан заявила, что на Украине остановили выплаты на подготовку к зиме.