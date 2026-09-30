Украина на мели: правительство объявило режим максимальной экономии

Премьер Корецкий объявил о переходе Украины в режим максимальной экономии

Политика

Украинское правительство перешло на режим жесткой экономии — все первоочередные расходы отложены. Об этом сообщает Lenta.ru.

По его словам, собственных средств катастрофически не хватает. И даже режим экономии не решает проблему. Корецкий прямо говорит: без денег от международных партнеров стране не выжить. От выполнения обязательств перед Западом напрямую зависит финансирование. Любая задержка, подчеркнул премьер, обходится слишком дорого — на кону способность Киева продолжать противостояние.

Ранее Продан заявила, что на Украине остановили выплаты на подготовку к зиме.

Актуально

Читайте также

Время на стороне России: польский профессор призвал Киев к немедленным переговорам

Учения НАТО у Калининграда: эксперт предупредил о катастрофических последствиях

Учения НАТО у Калининграда: эксперт предупредил о катастрофических последствиях

Сеул вызвал украинского посла из-за слов Зеленского

Захарова назвала саммит «Карпатской восьмерки» фиаско Зеленского

Захарова назвала саммит «Карпатской восьмерки» фиаско Зеленского

Россия впервые ударила по Украине новым типом дронов

Территориальные споры: ЕС готовит дорожные карты вступления для Украины и Молдавии

Территориальные споры: ЕС готовит дорожные карты вступления для Украины и Молдавии

Зеленский говорил в пустоту: зал ООН почти опустел

Украина сменила тактику

«Вагон тумана под видом перемоги»: политолог высмеял военные планы США в Гренландии

«Вагон тумана под видом перемоги»: политолог высмеял военные планы США в Гренландии

Выборы Госдумы в Крыму: более 2,5 тыс. наблюдателей обеспечили прозрачность

Выборы Госдумы в Крыму: более 2,5 тыс. наблюдателей обеспечили прозрачность

Путин уличил Европу в разрыве с собственным народом

Путин уличил Европу в разрыве с собственным народом

Сербия выберет парламент 25 октября: политолог рассказал, почему Вучич идет в премьеры

Сербия выберет парламент 25 октября: политолог рассказал, почему Вучич идет в премьеры

Добавьте mosregtoday.ru в избранное