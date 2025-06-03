Чиновница продавала заброшенные дома в Удмуртии ради получения прибыли

Бывшая начальница территориального отдела одного из районов Удмуртии оформляла заброшенные участки и продавала через риелторов, сообщил udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следкома.

В ведомстве отметили, что 39-летняя жительница пользовалась в личных целях своим служебным положением. Расследование завершено. Сотрудники предполагают, что бывшая чиновница находила заброшенные участки с землей. Она оформляла здания на подставных лиц, чтобы от их мени совершать сделки по продаже недвижимости. По закону она была обязана ставить заброшенные дома и участки на учет в реестр муниципальной собственности. Фиктивными собственниками становили знакомые чиновницы.

По данным ведомства, женщина получала деньги от продаж. Средствами она распоряжалась в личных целях. Основанием для возбуждения дела стали сразу две статьи — злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог. Материала дела будут переданы в суд для вынесения приговора.

«Увинским МСО СУ СК России по УР завершено расследование уголовного дела, возбужденного по материалам МРО-6 УУР МВД по УР в отношении 39-летней жительницы Селтинского района», — указано в сообщении ведомства.

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