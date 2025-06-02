Экс-замминистра ЖКХ Свердловской области обвинили в коррупции

В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга началось разбирательство по делу Андрея Кислицына, ранее занимавшего пост заместителя министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, и Павла Мякишева, бывшего депутата Законодательного собрания и советника компании «Энергосбыт Плюс», сообщил РБК.

По данным следствия, в период с 2021 по 2023 год Андрей Кислицын оказывал поддержку торговому дому «Барлед», поставщику светотехнического оборудования, в продвижении их продукции в муниципалитетах Свердловской области. За помощь в заключении договоров он получал денежное вознаграждение от представителей бизнеса.

Следствие утверждает, что действия Кислицына были согласованы с Павлом Мякишевым. При содействии чиновника компания «Барлед» смогла заключить контракты на поставку осветительных приборов с администрациями Верхотурского городского округа, Полевского, Верхнего Дуброво и Новоуральска на общую сумму около 80 млн руб. В отношении владельца «Барледа» Евгения Шнитова возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки.

В период с декабря 2022 года по апрель 2024 года Кислицын получил в качестве взяток 1,9 млн руб. Еще 2 миллиона рублей были переданы Мякишеву в качестве вознаграждения за посредничество.

Ранее сообщалось, что суд посадил под домашний арест начальника отдела департамента Минздрава Сазонова.