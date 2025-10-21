Чиновницу из Кузбасса подозревают в получении взятки размером более 2 млн руб.

В Кузбассе начальник территориального отдела по Беловскому лесничеству и ряд лиц обвиняются во взяточничестве в особо крупном размере, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу.

По информации ведомства, обвинение предъявлено чиновнице, которая по версии следствия получала деньги. Кроме того, обвинения предъявлено лицам, которые давали взятки. Предполагается, что деньги передавал лично директор коммерческой организации, который занимается лесохозяйственной деятельностью. Иногда задание выполняли два его посредника. В период с февраля по октябрь 2025 года было передано 2 млн 200 тыс. руб.

По данным ведомства, за финансовое вознаграждение чиновница намеренно не реагировала на нарушение лесного законодательства и оказывала содействие в заключении договора аренды земельного участка без торгов. Сотрудница была обязана привлечь директора организации к административной ответственности, заявив о нарушении.

«По решению следователя, должностное лицо, взяткодатель и один из посредников задержаны. В их жилищах проведены обыски, в ходе которых изъята интересующая следствие служебная документация, а также денежные средства», — указано в сообщении ведомства.

По информации ведомства, работа по установлению всех соучастников преступления и сбору доказательств продолжается. Правовую оценку также получат действия второго посредника. Суд определил меру пресечения: подозреваемые находятся под стражей.

Ранее сообщалось, что чиновнику из Калининграда грозит тюрьма из-за двух скамеек.