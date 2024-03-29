Число иноагентов в РФ увеличилось в 3,5 раза за 3 года
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Количество иноагентов в РФ увеличилось более чем втрое за последние 3 года. К началу текущего месяца, почти 600 физ- и юрлиц, а также СМИ и некоммерческих организаций признаны иноагентами. Соответствующее заявление сделали представители сервиса «Контур.Фокус», передает информационное агентство РИА Новости.
Отмечается, что несмотря на ограничения, появляющиеся вместе со статусом агента, многие из списка продолжают вести деятельность, как ИП или юрлица.
Сообщается, что большая часть иноагентов является физлицами – более 70% от общего числа. По состоянию на март 2024 года, соответствующий статус имелся у 409 человек, в товремя, как 3 года назад таких людей было всего 5. Юрлица занимают 16,4% от списка, состоя из 95 человек. Количество юрлиц-иноагентов выросло на 18 за 3 года. Около 13% из списка приходится на СМИ и общественные объединения – 75 позиций в списке против 10 три года назад.
Сообщается также, что из общего числа физлиц только 12,5% занимаются предпринимательством. Три года назад ни один человек из списка не имел действующего индивидуального предпринимательства, но в текущем году ИП имеется у 51 человека.
Аналитики также сообщили о том, что количество юрлиц-иноагентов без иностранного участия увеличивается, в то время как с участием иностранного капитала снижается. В 2021 году было лишь 3 компании с иностранным участием, к 2024 году – только одна.