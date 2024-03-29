Число иноагентов в РФ увеличилось в 3,5 раза за 3 года

Количество иноагентов в РФ увеличилось более чем втрое за последние 3 года. К началу текущего месяца, почти 600 физ- и юрлиц, а также СМИ и некоммерческих организаций признаны иноагентами. Соответствующее заявление сделали представители сервиса «Контур.Фокус», передает информационное агентство РИА Новости .

Отмечается, что несмотря на ограничения, появляющиеся вместе со статусом агента, многие из списка продолжают вести деятельность, как ИП или юрлица.

Сообщается, что большая часть иноагентов является физлицами – более 70% от общего числа. По состоянию на март 2024 года, соответствующий статус имелся у 409 человек, в товремя, как 3 года назад таких людей было всего 5. Юрлица занимают 16,4% от списка, состоя из 95 человек. Количество юрлиц-иноагентов выросло на 18 за 3 года. Около 13% из списка приходится на СМИ и общественные объединения – 75 позиций в списке против 10 три года назад.

Сообщается также, что из общего числа физлиц только 12,5% занимаются предпринимательством. Три года назад ни один человек из списка не имел действующего индивидуального предпринимательства, но в текущем году ИП имеется у 51 человека.

Аналитики также сообщили о том, что количество юрлиц-иноагентов без иностранного участия увеличивается, в то время как с участием иностранного капитала снижается. В 2021 году было лишь 3 компании с иностранным участием, к 2024 году – только одна.