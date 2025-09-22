Число нападений на домашних собак увеличилось в Балашихе

Жители Балашихи периодически сообщают о нападении на домашних собак. Горожане испытывают шок и тратят много денег на лечение питомцев. Юрист Гульназ Измайлова рассказала изданию REGIONS, как привлечь к ответственности владельца собаки, нарушившего закон.

Один из недавних случаев произошел в ЖК «Столичный». Согласно данным телеграм-канала «Балашиха Life», на собаку декоративной породы напал питбуль, гуляющий без поводка. Владелица пострадавшего питомца рассказала, что собственник питбуля не принес извинений и не оказал материальную помощь. Женщина самостоятельно оплатила визит к ветеринару, который обработал рваную рану на шее.

Хозяйка шарпея Надежда поделилась с REGIONS историей, которая произошла летом. По словам женщины, медицинские расходы обошлись ей более чем в 20 тыс. руб.

«Я пыталась защитить свою собаку, руками оттаскивала от него этого пса. В тот момент даже не думала, что могу сама покалечиться. А хозяйка в это время сидела на бревне и разговаривала по телефону. Она не могла не слышать, что происходит у нее за спиной», — рассказала REGIONS хозяйка шарпея Надежда.

Юрист Гульназ Измайлова отметила, что агрессивная собака — угроза для общества. Животное, напавшее на собаку, в следующий раз может броситься на человека. Эксперт призвала пострадавших владельцев всегда сообщать об инциденте сотрудникам правоохранительных органов.

«Кроме возмещения ущерба, по ст. 8.52 ч. 3 КоАП на владельца собаки может быть наложен штраф в размере от 10 тыс. до 30 тыс. тыс., если в результате несоблюдения требований по обращению с животными был нанесен вред здоровью или имуществу другого гражданина», — пояснила юрист.

Ранее сообщалось, что владелец лабрадора выплатит крупную компенсацию за нападение собаки на ребенка.