Владелец лабрадора выплатит крупную компенсацию за нападение собаки на ребенка

В Новокузнецке владелец лабрадора на основании решения суда выплатит 90 тыс. руб. семье девятилетней девочки, на которую в общественном месте напала собака, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телелеграм-канал прокуратуры Кемеровской области — Кузбасса.

По информации ведомства, собака породы лабрадор находилась в общественном месте. Ее хозяин не посчитал необходимым надеть намордник. Пес сорвался с поводка и набросился на несовершеннолетнюю девочку в общественном месте. Собака укусила ребенка за правое плечо. Девочка испугалась. В прокуратуру с просьбой привлечь к ответственности владельца собаки обратилась мама несовершеннолетней.

По данным ведомства, после укуса на теле девочки остался шрам, которого она стесняется. Это также делает ее жизнь некомфортной. Кроме того, после инцидента юная горожанка боится собак. Ее мама посчитала правильным требовать моральной компенсации.

«С целью защиты прав ребенка прокурор Орджоникидзевского района г. Новокузнецка обратился в суд с иском о взыскании с владельца животного денежной компенсации причиненного морального вреда», — указано в сообщении ведомства.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время решение суда не вступило в законную силу. Сотрудники прокуратуры контролируют ход его выполнения.

