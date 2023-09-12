Число погибших при наводнениях в Ливии превысило 5,3 тысячи

Представитель МВД уполномоченного парламентом правительства Ливии Мухаммед Абу Лумуша проинформировал, что число погибших жителей Ливии вследствие стихии превысило 5,3 тысячи человек, пишет агентство « РИА Новости ».

«На данный момент число погибших в городе Дерна в результате циклона «Даниэль» составляет более 5300», - рассказал представитель МВД уполномоченного парламентом правительства Ливии Мухаммед Абу Лумуша

Данные Красного Полумесяца отличаются от официальной статистики. В организации предполагают, что погибло около 9 тысяч людей. В воскресенье, 10 сентября, циклон «Даниэль» спровоцировал ливни, которые переросли в паводки и наводнения.

Представитель Красного Полумесяца отметил, что сейчас страна нуждается в любой помощи, которую может предложить мировое сообщество. В городе три района полностью разрушены. В настоящее время в городе Дерна продолжаются спасательные работы.

Отмечалось, что россияне не пострадали от стихии в Ливии.