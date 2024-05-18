Число пострадавших при обстреле из РСЗО HIMARS Скадовска увеличилось до 11

В пресс-службе губернатора Херсонской области появилась обновленная информация о пострадавших вследствие сегодняшнего удара со стороны ВСУ, пишут РИА Новости .

В пресс-службе губернатора Владимира Сальдо сообщили, что ВСУ нанесли удар по территории Херсонской области. Противник применил ракеты американского производства HIMARS. Трое мирных жителей получили ранения различной степени сложности. Также стало известно о разрушении частного дома и дальнейшем пожаре. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

Позже в пресс-службе губернатора Сальдо предоставили обновленные данные. Количество пострадавших при обстреле Скадовска увеличилось до 11 человек. Люди преимущественно получили осколочные ранения различной степени сложности. Каждому жителю оказывают квалифицированную медицинскую помощь.

На месте инцидента продолжают работу экстренные службы. Общественность будут информировать в случае появления новых данных.

Ранее мы сообщали, что военнослужащие России нанесли удар по складам химзавода с ракетным топливом для ВСУ, который расположен в Днепропетровской области.