Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев поделился с РИА Новости эксклюзивными данными: склады украинского Павлоградского химического завода, который расположен в Днепропетровской области, успешно атакованы российскими военнослужащими.

Военнослужащие России нанесли удар в субботу, 18 мая. Местные жители подтвердили, что удар достиг цели. Вблизи химического завода находятся помещения, где хранится твердое ракетное топливо.

«Местные жители пишут, что взрыв произошел на химическом заводе, в стороне базисных складов», — сказал собеседник агентства.

Вблизи района Павлоградского химического завода расположены жилые дома. Местные жители сообщают, что ВСУ обходят все квартиры в поисках мужской части населения. Когда находят, то насильно забирают человека для выполнения боевых задач в зоне СВО. У всех жителей проверяют гаджеты, чтобы выявлять сторонников русского мира.

Кроме того, возле предприятия расположен военный полигон, на котором тренируются украинские солдаты. Все эти факторы объясняют, почему ВС РФ выбрали для удара именно данную локацию.

Ранее мы сообщали, что Украина впервые напрямую попросила Вашингтон помочь нанести удар по России.