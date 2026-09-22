«Недосып снижает внимание и ухудшает память»: раскрыты последствия всего одной бессонной ночи

Даже одна ночь без сна может заметно ухудшить самочувствие человека на следующий день, заявила терапевт «СМ-Клиника» Александра Вишнякова. О последствиях отсутствия отдыха она рассказала «Ленте.ру» .

По словам специалиста, в первую очередь бессонная ночь отражается на работе головного мозга.

«Недосып снижает внимание, ухудшает память и способность быстро обрабатывать информацию. Человеку становится сложнее выполнять задачи, требующие концентрации, а скорость реакции может снижаться», — пояснила Вишнякова.

Дефицит сна сказывается и на эмоциональном фоне, добавила врач. Человек может стать более раздражительным, тревожным и эмоционально нестабильным. Помимо этого, после недосыпа нередко усиливается аппетит, а контролировать выбор продуктов и калорийной пищи становится труднее, предупредила терапевт.

Также, как отметила доктор, разовое лишение сна способно временно повлиять на сердечно-сосудистую систему. На фоне усталости и повышенной активности стрессовой системы у некоторых людей могут возникать учащенное сердцебиение, головная боль или ощущение напряжения, заключила Вишнякова.

Ранее врач-сомнолог Магомедова сообщила, что стресс и нарушения дыхания во сне вызывают кошмары.