«Вернуть творческий подход». В школах Мексики запретят использование телефонов

Запрет на использование мобильных телефонов и планшетов в мексиканских начальных и средних школах начнет действовать 3 ноября. Об этом сообщила президент страны Клаудия Шейнбаум, передает РИА Новости .

«Их можно будет хранить в рюкзаке, но ни на уроках, ни на перемене нельзя будет пользоваться мобильными телефонами», — заявила глава государства на утренней пресс-конференции.

По ее словам, решение Национального совета образовательных властей (Conaedu) будет опубликовано 22 сентября в официальном правительственном вестнике.

Документ был принят единогласно на заседании Conaedu 18 сентября с участием представителей федеральных и региональных органов образования всех 32 штатов Мексики.

После публикации министерству народного образования предоставят 30 дней на проведение информационных собраний в школах, где учителям и родителям разъяснят новые правила.

Использование мобильных устройств и экранов разрешат в чрезвычайных ситуациях или при необходимости, связанной с конкретными потребностями детей, уточнила Шейнбаум.

Ограничение затронет учащихся начальных и средних школ. В учреждениях среднего специального образования каждое учебное заведение самостоятельно установит правила использования устройств с учетом требований безопасности и возможности их применения в образовательных целях. В высших учебных заведениях запрет вводить не планируется. Министерство образования намерено продвигать там ответственное и безопасное использование устройств, включая развитие цифровой культуры, основанной на этике и критическом мышлении.

«Цель заключается в том, чтобы вернуть творческий подход и избежать неконтролируемого использования экранов, которое, особенно в связи с социальными сетями, может иметь очень негативные последствия», — сказала президент.

Новое регулирование разрабатывалось с учетом материалов ЮНЕСКО, мнений международных экспертов и результатов пяти региональных форумов, проведенных в университетах. По результату опроса 565 тысяч учителей 81% из них выступили за введение специальных правил использования мобильных устройств в школах.

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