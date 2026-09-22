«102 тысячи рублей в месяц». Москва и Подмосковье возглавили рейтинг по доходам населения

Москва, Санкт-Петербург, Химки, Красногорск и Одинцово стали лидерами среди крупных российских городов по уровню среднедушевого дохода за девять месяцев 2026 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования Финансового университета при правительстве РФ, имеющиеся в распоряжении РИА Новости .

Специалисты проанализировали среднемесячный доход на одного жителя в период с января по сентябрь 2026 года в городах с населением свыше 100 тысяч человек.

«Города с самым высоким уровнем душевого дохода: Москва (102 тысячи рублей в месяц), Химки и Красногорск (по 101 тысяче рублей), Одинцово и Санкт-Петербург (по 98 тысяч рублей)», - говорится в сообщении.

В первую десятку также вошли Реутов, Мытищи и Долгопрудный с показателем 96 тысяч рублей, Люберцы — 95 тысяч рублей и Видное — 93 тысячи рублей.

В топ-20 городов с наиболее обеспеченными жителями попали Балашиха и Королев (по 91 тысяче рублей), Пушкин (89 тысяч), Пушкино (88 тысяч), Екатеринбург (87 тысяч). Подольск, Домодедово и Щелково показали по 85 тысяч рублей, Раменское и Жуковский — по 83 тысячи рублей.

При расчете учитывались официальные зарплаты, доходы от бизнеса, социальные выплаты, средства от аренды имущества, дивиденды, проценты по вкладам и инвестиции в ценные бумаги.

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