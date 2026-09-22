«Дети не должны быть заложниками дохода». В Госдуме предложили ввести базовую выплату для всех семей

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая («Единая Россия») направила министру труда Антону Котякову письмо с инициативой о введении базовой выплаты на ребенка для всех семей вне зависимости от достатка. Об этом сообщает ТАСС .

В обращении указано, что базовая выплата должна предоставляться при минимальных и прозрачных критериях. Буцкая обратила внимание на ситуацию, когда рост доходов родителей ведет к потере права на ежемесячные пособия. По ее мнению, это посылает негативный сигнал: официальный рост заработка и ответственное финансовое поведение могут не укрепить, а ослабить положение семьи, лишив ее господдержки.

Депутат подчеркнула, что формальный доход не всегда отражает реальное финансовое состояние семьи, поскольку значительные средства могут уходить на жилье, питание, медицину, транспорт и образование.

Кроме того, Буцкая указала, что проверка нуждаемости требует существенных бюджетных расходов на сотрудников и автоматизированные системы. Это означает, что значительная часть ресурсов может направляться не на поддержку детей, а на работу механизма проверок и отказов.

В связи с этим она предложила не только ввести базовую выплату, но и провести полную оценку затрат на администрирование детских пособий, чтобы сопоставить их с экономией от отказов семьям, не прошедшим проверку нуждаемости.

Единое пособие представляет собой выплату для семей с детьми до 17 лет и беременных женщин, вставших на учет до 12 недель. Право на него имеют семьи с доходом ниже прожиточного минимума на человека. Размер составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на детей.

Ранее сообщалось о том, что в Госдуме предложили платить неработающим родителям МРОТ.