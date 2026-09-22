«Хочу обратно Nokia». Треть россиян скучает по кнопочным телефонам и ретро-электронике

Почти все россияне (95%) пользуются смартфонами и электроникой. Каждый пятый (21%) говорит, что аппарат разряжается за пару часов, у 72% — за день. Такие данные приводит производитель решений для света и энергии в доме Camelion по итогам опроса, с которым ознакомилась «Газета.Ru» .

Лишь 7% отметили, что заряд держится несколько суток. Чаще на быстрый разряд жалуются бумеры (36%), у зумеров и миллениалов — по 22%, у поколения X — 16%. При этом 13% зумеров почти не замечают разрядки.

При выборе техники 84% предпочитают устройства со встроенным аккумулятором. Среди миллениалов таких 86%, среди зумеров — 85%. Сменные батарейки удобны 14% бумеров — в три раза чаще зумеров (5%) и миллениалов (4%).

Треть россиян (32%) хотя бы раз врали о севшем телефоне. Среди зумеров — 41%, миллениалов — 32%, поколения X — 23%, бумеров — 14%. Каждый восьмой зумер использовал это оправдание перед руководителем.

Главный символ ностальгии — телефоны Nokia (33%). Далее кассетные магнитофоны (27%), кнопочные телефоны (18%), домашние аппараты с проводной трубкой (16%), Motorola (15%). У поколения X ностальгия по кассетникам — 38%. Зумеры чаще скучают по устройствам Apple на iOS 6 и раньше (16%) и по iPod (10%). 27% россиян пропускали важные события из-за севшего телефона, сильнее всего это затронуло бумеров (57%).

Ранее сообщалось о том, что владельцам iPhone 18 Pro Max в России недоступны 18 функций.