Овечкин пропустит второй предсезонный матч «Вашингтона» из-за травмы

По оценкам, повреждение у российского форварда несерьезное, и Овечкин вернется в строй со дня на день. Капитан «Столичных» пропустит и вторую предсезонную игру своей команды против «Филадельфии». Накануне Овечкин не вышел на лед в первом матче команды с «Бостоном» (2:3 Б).

41-летний Овечкин летом подписал с «Вашингтоном» годичный контракт и готовится провести свой 22-й сезон в НХЛ.

Перед отъездом в США хоккеист снялся в предвыборном ролике «Единой России», что вызвало возмущение у ряда болельщиков на Западе, самые рьяные из которых требовали от «Вашингтона» расторжения контракта с Овечкиным.