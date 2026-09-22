Овечкин пропустит второй предсезонный матч «Вашингтона» из-за травмы
Капитан «Вашингтона» Овечкин получил травму нижней части тела
Фото: [ХК «Вашингтон Кэпиталз»]
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выбыл из строя из-за травмы нижней части тела, сообщила пресс-служба американского клуба.
По оценкам, повреждение у российского форварда несерьезное, и Овечкин вернется в строй со дня на день. Капитан «Столичных» пропустит и вторую предсезонную игру своей команды против «Филадельфии». Накануне Овечкин не вышел на лед в первом матче команды с «Бостоном» (2:3 Б).
41-летний Овечкин летом подписал с «Вашингтоном» годичный контракт и готовится провести свой 22-й сезон в НХЛ.
Перед отъездом в США хоккеист снялся в предвыборном ролике «Единой России», что вызвало возмущение у ряда болельщиков на Западе, самые рьяные из которых требовали от «Вашингтона» расторжения контракта с Овечкиным.