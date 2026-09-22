Джакарта открывает двери. Россия и Индонезия готовят соглашение об упрощении виз

Россия и Индонезия ведут работу над межправительственным соглашением, которое предусматривает упрощение визового режима. После подписания документа стороны могут приступить к обсуждению полной отмены виз. Об этом «Известиям» сообщили в посольстве РФ в Джакарте.

Как уточнили в дипломатическом представительстве, в настоящее время проект соглашения проходит процедуру согласования с компетентными ведомствами республики.

«Исходим из того, что проработка безвизового режима может быть начата после заключения данного соглашения», — сообщили в посольстве.

Там также подчеркнули, что готовящееся соглашение не затронет вопросы въезда трудовых мигрантов.

Сейчас россияне имеют возможность оформить туристическую визу в Индонезию в электронном формате либо получить ее по прибытии в аэропорту на срок 30 дней.

Ранее сообщалось о том, что извержение вулканов в Индонезии парализовало Азию и туристов.