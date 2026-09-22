Работа нашлась почти для всех: безработица в РФ упала до исторического минимума

Показатель безработицы в России снизился в два раза за последние пять лет.

Согласно данным Росстата, если в июле 2021 года уровень безработицы среди граждан в возрасте 15 лет и старше составлял 4,5%, то к июлю 2026 года этот показатель опустился до 2,3%.

Как отмечается в материалах статистического ведомства, в 54 субъектах Российской Федерации уровень безработицы не превышает 2% по среднему значению за период с мая по июль 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что Москва и Подмосковье возглавили рейтинг по доходам населения.