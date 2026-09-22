«Ребенок должен определиться сам»: Кравцов о профильном обучении и ранней профориентации

Профильное обучение в старших классах нацелено на углубленное изучение предметов, соответствующих профессиональным планам учащихся, однако ребенок должен сохранять возможность осознанного выбора дальнейшей траектории развития. Такое заявление в интервью ТАСС сделал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Отмечу, что профильное обучение в старших классах должно помочь школьнику основательнее изучить те предметы, которые отвечают его образовательным и профессиональным планам. При этом важно, чтобы у ребенка сохранялась возможность осознанно определиться с дальнейшей траекторией развития», — сказал Кравцов.

Министр подчеркнул, что в связи с этим профориентационная работа начинается задолго до 10-11-х классов. С 2023 года она стала неотъемлемой частью образовательного процесса. В школах действует единая модель профориентации, которая включает курс «Россия — мои горизонты», проект «Билет в будущее» и профильные классы.

Ранее сообщалось о том, что старшеклассникам разрешат не выбирать углубленные предметы.