Морковь в России подешевела почти на 13%

За неделю с 12 по 19 сентября морковь в российских магазинах подешевела на 12,5%, а белый хлеб — на 4,3%, сообщил «Газете.Ru» создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«За неделю значение Индекса Мишек выросло на 2,6% по сравнению с его снижением на 0,1% на прошлой неделе. За неделю снизились цены на морковь (-12,5%) и белый хлеб «Каждый день» (-4,3%). Выросли цены на сливочное масло 72,5% жирности (+51,4%) и куриные тушки «Каждый день» (+1,3%). Цены остальных товаров в индексе не изменились. В годовом выражении значение Индекса Мишек выросло на 8,4% по сравнению с его ростом на 6,3% неделю назад», — отметил он.

За год подорожали сливочное масло 72,5% жирности (+47,4%), детский мармелад «Fruit-Tella» (+40,1%), тушки куриные «Каждый день» (+29,4%), сельдь «Матиас» (+22,9%), яйца «Окские» категории С1 (+12,0%), подсолнечное масло «Олейна» (+10,0%), морковь (+7,7%), бананы (+3,8%) и плавленый сыр «Фетакса» (+3,1%).

За год подешевели черный чай «Акбар» (-25,6%), молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (-15,4%), сок апельсиновый J7 (-13,3%) и конфеты «Мишка Косолапый» (-4,5%). Цены на белый хлеб «Каждый день» за год не изменились.

По информации Росстата на 16 сентября 2026 года, годовая инфляция в России достигла 6,27%.

Ранее сообщалось о том, что с января 2027 года в РФ начнется системный мониторинг цен на продукты.