Азмун вернулся в сборную Ирана: экс-форварда «Зенита» не брали на чемпионат мира

31-летний нападающий, выступавший в России за «Рубин», «Ростов» и «Зенит», не вызывался в национальную команду для участия в чемпионате мира. Сообщалось, что причиной отстранения могли послужить публикации Азмуна в соцсетях, где он неоднозначно высказывался о ситуации в стране.

«Мое сердце болело за команду и жаждало услышать национальный гимн перед началом игры. Когда я узнал, что меня снова пригласили, я испытал радость, как в первый раз. Я не злюсь ни на кого. Нет ничего, что я должен доказать. Я просто рад, что у меня снова есть возможность бороться за страну, которую я люблю всем сердцем», — написал Азмун в соцсетях после приглашения в сборную.

Сборные России и Ирана сыграют 29 сентября в Казани. Сердар Азмун провел 91 матч за национальную команду, забив 57 мячей.