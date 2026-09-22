Плюс две тысячи: средняя пенсия в России выросла до 25 469 рублей

Средний размер пенсии работающих и неработающих россиян в августе 2026 года превысил 25,4 тысячи рублей.

За год сумма увеличилась примерно на две тысячи рублей. Это следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.

По информации ведомства, на 1 августа 2026 года пенсия работающих и неработающих граждан составила 25 469 рублей.

В аналогичный период 2025 года работающие и неработающие пенсионеры получали около 23 519 рублей.

Ранее сообщалось о том, что максимальная пенсия депутата Госдумы может составить ₽72 тыс.