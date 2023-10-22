Число жертв в ДТП в Красноярском крае выросло до пяти человек

Пассажиры, которые были госпитализированы после ДТП в Красноярском крае, погибли, сообщает агентство « РИА Новости ». Число жертв увеличилось до пяти. Известно также еще о двух пострадавших.

Возбуждено уголовное дело. Выясняют детали происшедшего ДТП в Новоселовском районе. Согласно предварительной версии водитель ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу, что привело к столкновению с «Тойота Раум».

Автомобилем ВАЗ-2107 управлял мужчина 1977 года рождения. В авто также находились пассажиры: подростки 14 и 15 лет, двое взрослых людей. Машина ехала по трассе со стороны Красноярска. Водитель и пассажир 1991 года рождения погибли на месте ДТП. В медицинское учреждение были доставлены два пассажира ВАЗ-2107: мужчина 1987 года рождения и подросток. Позже они погибли от полученных травм. Второй подросток в настоящее время находится в больнице.

«Тойота Раум» управляла женщина 1975 года рождения, которая в настоящее время госпитализирована. В машине также находился пассажир, который скончался в больнице после госпитализации.

ДТП произошло вечером 21 октября. Обновленные данные о погибших появились 22 октября.

Осенью и в зимний период времени водителям особенно важно быть осторожными на дорогах из-за высокого риска провоцирования аварийных ситуаций на городских дорогах или трассах. Автоэксперт Дмитрий Мачин рассказал, как подготовить автомобиль к поездкам по мокрым и заснеженным дорогам. Подробности – в материале «Подмосковье сегодня».