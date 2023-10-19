Осень и зима без ДТП: выяснилось, как правильно ухаживать за автомобилем с наступлением холодов

Автомобиль всегда требует особого внимания и ухода. Особенно с наступлением холодов и приближением зимы.

Автоэксперт, руководитель спортивной команды «Machin Tech» Дмитрий Мачин рассказал, как следить и ухаживать за машиной в преддверии заморозков.

Резина и топливо

По словам Мачина, любому автомобилю необходимо обслуживание в специализированных центрах. Но обычно с приходом холодов уход за ним сводится к нескольким пунктам.

«Во-первых, всегда следите за резиной. Ее нужно своевременно заменять по погоде с учетом требований ПДД. Во-вторых, следите за топливом», — пояснил эксперт в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Владельцам дизельных автомобилей собеседник посоветовал проверить требования производителя к топливу и присадкам на зимний период.

Уплотнения и антифриз

До начала заморозков следует полностью промыть автомобиль.

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«Нужно высушить и попросить сотрудников мойки обработать силиконовыми составами все уплотнения на дверях, под капотом и на крышке багажника. А на кабриолетах актуально обслужить уплотнения крыши», — отметил автоэксперт.

Также, по словам Мачина, владельцам кабриолетов не помешает прочистить сливные стоки. Это поможет избежать проблем с течью в салон.

«Обязательно проверьте уровень и качество антифриза. За теплые дни этот уровень может понизиться по естественным причинам, и зимой будет неприятно столкнуться с неожиданными проблемами», — подытожил собеседник.

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