«Чистить кровь от грязного снега или летней пыли»: медик прокомментировал популярный тренд на плазмоферез

В преддверии весны россиянам активно предлагают почистить кровь. Стоимость услуги (за один сеанс) стоит от 6 до 30 тыс. руб. Для эффекта требуется полный курс. Реклама гласит о преимуществах процедуры: выведение из организма микропластика, очистка лимфы, профилактика деменции, омоложение. Практикующий специалист Валерий Щукин рассказал, можно ли добиться обещанного результата при помощи процедуры чистки крови — плазмофереза, сообщил nashgorod.ru.

Главврача медицинского центра «Медис» Щукин высказал мнение, что плазмоферез — эффективная процедура, которую назначают пациентам при тяжелых отравлениях, некоторых болезнях крови, аутоиммунных заболеваниях. Здоровые люди также могут таким образом запустить восстановительные процессы в организме, однако для этих целей есть ряд других недорогих способов.

Эксперт высказал мнение, что навязывание людям процедуры — это маркетинговый ход. Например, россиянам предлагают очистить кровь от частиц пластика. По информации специалиста, в организм человека может попасть незначительная часть пластика, но в желудок, а не в кровь. Проблема не является массовой.

«Истории про чистку крови от пластика я воспринимаю как маркетинговый ход… Думаю, с таким же успехом можно призывать чистить кровь от зимнего грязного снега или от летней пыли», — говорит главврач.

Валерий Александрович предупредил, что плазмоферез — небезопасная процедура, которая имеет ряд противопоказаний. Не стоит ее сравнивать с косметическим приемом. Процедуру назначает специалист. В качестве общего оздоровления рекомендовано придерживаться здорового образа жизни и корректировать питьевой режим.

«Прежде чем решаться на любые воздействия на свое тело, правильнее посвятить время разговору с врачом — а иногда и не с одним», — резюмирует Валерий Александрович Щукин.

Редакция интернет-издания «Подмосковье сегодня» предупреждает: материал носит ознакомительный характер, а мнения и рекомендации специалистов не приравниваются к медицинским назначениям. Имеются противопоказания. Всегда в индивидуальном порядке необходимо проводить консультации со своим лечащим врачом.