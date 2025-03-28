Названы золотые правила для сохранения здоровья сосудов
Терапевт Фаррахов: высокое давление повреждает стенки сосудов
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Пульмонолог Марат Фаррахов рассказал RuNews24.ru, как сберечь здоровье сосудов и какие факторы усугубляют состояние кровеносной системы.
Некоторые факторы увеличивают вероятность развития атеросклероза, гипертонии и тромбоза, отметил врач. По его словам, чаще всего к заболеваниям приводят высокое давление, повышенный уровень «плохого» холестерина, курение, а также преизбыток глюкозы в крови. Также риски выше, если у человека есть ожирение и в целом недостаток физической активности.
Марат Фаррахов выделил несколько золотых правил, которым важно придерживаться для снижения рисков развития проблем с сосудами:
- Контроль артериального давления, поддержание его на 130/80 мм рт. ст.
- Регуляция уровня холестерина.
- Соблюдение диеты и прием препаратов (при необходимости).
- Отказ от вредных привычек.
- Насыщение рациона по принципу средиземноморской диеты (оливковое масло, орехи, овощи, рыба, нежирное мясо).
- Регулярная физическая активность и поддержание веса в норме.
- Поддержание уровня глюкозы в венозной крови.
«Любимые же многими капельницы для „чистки“ сосудов не доказали какого-либо значимого клинического эффекта и приносят человеку лишь кажущийся эффект лечения и психологическое облегчение», — подытожил терапевт-пульмонолог.
Терапевт отметил, что таким образом улучшение здоровья сосудов возможно при комплексном подходе и регулярных обследованиях.
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