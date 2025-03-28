Названы золотые правила для сохранения здоровья сосудов

Некоторые факторы увеличивают вероятность развития атеросклероза, гипертонии и тромбоза, отметил врач. По его словам, чаще всего к заболеваниям приводят высокое давление, повышенный уровень «плохого» холестерина, курение, а также преизбыток глюкозы в крови. Также риски выше, если у человека есть ожирение и в целом недостаток физической активности.

Марат Фаррахов выделил несколько золотых правил, которым важно придерживаться для снижения рисков развития проблем с сосудами:

Контроль артериального давления, поддержание его на 130/80 мм рт. ст.

Регуляция уровня холестерина.

Соблюдение диеты и прием препаратов (при необходимости).

Отказ от вредных привычек.

Насыщение рациона по принципу средиземноморской диеты (оливковое масло, орехи, овощи, рыба, нежирное мясо).

Регулярная физическая активность и поддержание веса в норме.

Поддержание уровня глюкозы в венозной крови.

«Любимые же многими капельницы для „чистки“ сосудов не доказали какого-либо значимого клинического эффекта и приносят человеку лишь кажущийся эффект лечения и психологическое облегчение», — подытожил терапевт-пульмонолог.

Терапевт отметил, что таким образом улучшение здоровья сосудов возможно при комплексном подходе и регулярных обследованиях.

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