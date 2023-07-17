Читатели Daily Mail негативно отреагировали на заявление советника США об Украине

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что американские солдаты не будут отправлены в зону СВО. Читатели Daily Mail эмоционально восприняли данное сообщение, отметив, что США не сдерживает обещания и каждый раз втягивает американское население в различные войны.

«Этот человек явно не готов к последствиям, которые могут спровоцировать его слова»,- считает читатель Daily Mail

Один из читателей отметил, что США ранее заявляли, что не будут передавать Украине F-16 и кассетные бомбы. Позже власти нарушили свои же обещания.

«То же самое говорил президент Джонсон о Вьетнаме», - утверждает другой

Другой пользователь сказал, что если американские солдаты будут гибнуть на территории проведения спецоперации, то ответственность должна нести не только администрация Джо Байдена, но и те избиратели, которые отдавали за нее голоса на выборах. Ведь людей предупреждали, что Байден всегда воинственно настроен и становится инициатором разжигания подобных конфликтов. При этом, другой комментатор отметил, что солдаты США уже давно находятся на Украине.