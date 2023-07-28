Читатели «НИ» рассказывают о беспределах в военкоматах и ограничениях прав призывников

Издание « Новые известия » опубликовало авторский материал, в котором рассказывает о том, кому из граждан РФ запрещено выезжать за границу. Читатели оставили негативные комментарии в отношении одной категории людей, кому выезд запрещен.

Кроме призывников, выезд запрещен обвиняемым, подозреваемым, сотрудникам органов (бывшим и действующим), банкротам, военнослужащим и не только, сообщает newizv.ru. В комментариях люди возмутились в первую очередь тем, что мужчинам, которых внесут в список призывников, выезжать за границу запрещено. Читатели уверены, что в первую очередь такие ограничения должны касаться детей чиновников, политиков или бизнесменов.

Одна из читательниц отметила, что в России должны брать пример с Израиля. В первую очередь там служат дети высокопоставленных лиц, а не простых людей. Также люди возмущены, что многих вызывают в военкомат для уточнения или внесения данных в реестр, но на самом деле сразу выдают повестку.

«Может и не отправят»))) Еще не один не вышел оттуда без скандала. Просят прийти для уточнения данных, потом сразу дадут повестку без комиссии и т.д. и вперед», - рассказывает читатель издания «Новые известия» о ситуациях в военкоматах

Еще в 2014 году граждане РФ организовали петицию с призывом запретить депутатам Государственной Думы пересекать границу с РФ и распространить такое же требование на членов семей. После начала СВО граждане РФ стали особо остро реагировать, если депутаты рассказывают об отдыхе за границей или выкладывают фото с отпусков.