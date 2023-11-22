Член КПРФ Афонин назвал единственный способ РФ «победить в войне» с Западом

Депутат ГД от КПРФ Юрий Афонин на странице в интернет-мессенджере сообщил, что у России есть единственный способ «победить в войне», которую начал Запад, сообщает агентство « РИА Новости ». Политик настаивает на возрождении советской идеологии, которая будет адаптирована под новые реалии жизни.

«Без надежного идеологического фундамента мы не сможем выстоять и победить в войне, развязанной Западом против нашей страны.» - написал депутат ГД от КПРФ Юрий Афонин

Идеология позволяет человеку понимать, что такое общество, как люди могут в нем сосуществовать друг с другом. Важно, чтобы выбранная идеология была взращена добрыми намерениями. История помнит, чем закончилась фашистская пропаганда.

«А есть идеология пролетарского интернационализма, которая говорит, что все народы – братья. На основании этой идеологии 70 лет существовал многонациональный Советский Союз.» - считает депутат ГД от КПРФ Юрий Афонин

После распада СССР в современной России в конституции не упоминалось об идеологии. Недавно министр юстиции Константин Чуйченко поддержал мнение представителей КПРФ о необходимости возрождения советской идеологии.

Спикер допускает, что не стоит полностью копировать идеологию СССР, но важно обязательно ориентироваться на ее принципы при создании новых современных правил жизни общества. Патриотизм, социальная справедливость и народовластие - вот три основные точки опоры.

Идеология СССР позволила людям разной национальности жить дружно в пределах одной страны на протяжении 70 лет. Созданная политическая модель вызывала уважение у ряда стран в мировом сообществе.

Ранее сообщалось, что на съезде КПРФ выступил революционер Владимир Ленин, чей образ предстал перед присутствующими в виде голограммы.